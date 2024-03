Zu schnell auf die Autobahn: Fahrer kracht gegen die Leitplanke

Ein Autofahrer gab beim Auffahren auf die A9 bei Ingolstadt zu viel Gas. Der 27-Jährige krachte daraufhin gegen die Leitplanke.

Ein 27-jähriger aus dem Kreis Freising wollte am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei Ingolstadt-Nord auf die Autobahn in Richtung München fahren. Allerdings gab er laut Polizei in einer Rechtskurve vor dem Beschleunigungsstreifen zu viel Gas, so dass das Heck seines BMW ausbrach und der Mann frontal gegen die rechte Leitplanke fuhr. Auf dem Beschleunigungsstreifen kam er schließlich zum Stehen.

Das Auto muss nach dem Unfall auf der Autobahn abgeschleppt werden

Sein Auto musste abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Es kam laut Polizei zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Autobahnzufahrt. (AZ)