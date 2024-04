Zwei Einbrüche in einer Nacht in Ingolstadt

In Ingolstadt ist zweimal eingebrochen worden, die Polizei bittet um Hinweise.

In Ingolstadt haben sich in der Nacht von Mittwoch, 10. April, auf Donnerstag, 11. April, zwei Einbrüche ereignet. Im ersten Fall sind die unbekannten Täter über ein gekipptes Fenster in eine Bäckerei an der Hindenburgstraße eingedrungen. Es wurden mehrere Handys und ca. 700 Euro entwendet.

Im zweiten Fall schlugen die Einbrecher ein Fenster auf der Gebäuderückseite einer Bar an der Kreuzstraße ein und verschafften sich so Zugang. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Bargeldbetrags, zudem ist ein Handy ergattert worden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

