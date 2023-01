Ein letzter Neujahrsgruß vor dem alten Feuerwehrhaus

Voraussichtlich im Herbst kann die Karlshulder Feuerwehr ihr neues Gerätehaus beziehen. Der Neubau ist aber nicht das einzige große Vorhaben in der Gemeinde.

Mit Zuversicht in die Zukunft schauen – das Motto zog sich wie ein roter Faden durch die mehr oder weniger kurzen Ansprachen beim Neujahrsempfang der Karlshulder Feuerwehr. Der schließt sich traditionsgemäß an das Neujahrsanschießen der Neuschwetzinger Böllerschützen unter dem Kommando von Schützenmeister Robert Heinrich vor dem Karlshulder Rathaus an. Mit dabei war auch wieder die Blaskapelle Karlshuld unter der Leitung von Christian Mattes, die das neue Jahr mit zünftigen Klängen willkommen hieß.

Optimistisch blickte Feuerwehrvorsitzender Maximilian Bertl auf das neue Jahr und verlieh seiner Freude Ausdruck, „endlich wieder ein richtiges Leben“ leben zu dürfen, worin er das Vereinsleben ausdrücklich einschloss. Grund zur Freude hat die Karlshulder Feuerwehr schon allein deshalb, weil der Neubau ihres zukünftigen Gerätehauses zügig voranschreitet. Zwar habe das kalte Wetter mit Schnee im Dezember den Abschluss der Außenhülle etwas verlangsamt, doch noch befinde sich der Bau im Zeitplan, berichtete Bürgermeister Michael Lederer. In den nächsten Tagen soll es weitergehen mit Elektroinstallation und Innenausbau, sodass die Feuerwehr noch im Herbst einziehen kann. Es könnte somit der letzte Empfang im (aktiven) Gerätehaus gewesen sein.

Kläranlage und Mehrzweckhalle in Karlshuld werden saniert

Als nächste große Projekte stehen heuer die Modernisierung der Kläranlage und die Sanierung der in die Jahre gekommenen Mehrzweckhalle an. „Wir haben uns um ein Förderprogramm beworben und den Zuschlag bekommen, deshalb ziehen wir die Mehrzweckhalle etwas vor“, begründete Lederer, dass drei Großprojekte in kurzer Zeit angegangen werden. Das sei eine große Herausforderung für die Verwaltung, die jedoch mit ihrer eigenen Architektin gut aufgestellt sei.

Sein Dank galt neben seinen Gemeinderäten für gute Zusammenarbeit auch Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert, der stets schnell antworte – beispielsweise auf den Hilferuf der Kommune, als die immensen Strompreissteigerungen bekannt wurden. „Die sind für uns nicht aus dem Verwaltungshaushalt finanzierbar“, sagte Lederer. Was mit ein Grund dafür sei, in Energieträger der Zukunft zu investieren. So soll gemeinsam mit der Stadt Ingolstadt eine Gesellschaft gegründet werden. Geplant ist ein Elektrolyseur mit einer Leistung von fünf Megawatt, auch hier soll es ein Förderprogramm geben. „Der Freistaat legt ein Förderprogramm über 150 Millionen Euro für Wasserstoff-Projekte auf“, erklärte Weigert. Er rief zu Zusammenhalt und Zuversicht auf – vor allem Zusammenhalt sei etwas, was eine erfolgreiche Gemeinde ausmache.