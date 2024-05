Karlshuld

11:58 Uhr

In Karlshuld ist ein Einbrecher unterwegs - in einem Haus klaut er Bargeld

Ein Einbrecher versucht sein Glück in Karlshuld. Er will in eine Wohnung gelangen, ohne Erfolg. In einem Haus erbeutet er Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter versucht, in eine Wohnung in der Neuburger Straße in Karlshuld einzubrechen. Der Eigentümer stellte laut Angaben der Polizei an der Terrassentür sowie an einem Fenster Hebelspuren fest. Ein Eindringen in die Wohnung gelang dem unbekannten Täter nicht. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Einbrecher in der Neuburger Straße in Karlshuld Im gleichen Zeitraum wurde, ebenfalls in der Neuburger Straße, durch eine offenstehende Eingangstüre ein Einfamilienhaus betreten. Der Einbrecher entwendete aus einem Geldbeutel in der Küche 380 Euro Bargeld. Weitere Gegenstände fehlten nicht. Die Polizeiinspektion Neuburg ermittelt nun wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch gegen Unbekannt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

