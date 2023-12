Karlshuld

06:10 Uhr

Karlshuld 2024: Diese Projekte stehen an – sofern es die Finanzen zulassen

Plus Karlshuld muss im kommenden Jahr den Gürtel enger schnallen, das Geld ist knapp. Doch es stehen einige Projekte an, die zwingend umgesetzt werden müssen.

Es sind gemischte Gefühle, mit denen Bürgermeister Michael Lederer auf das kommende Jahr blickt. Die To-do-Liste in Karlshuld ist auch für 2024 lang, es stehen einige Projekte an, die zukunftsweisend für die Donaumoosgemeinde sind. Doch manche hängen am Ende von den Finanzen ab – und die sehen, wie in allen anderen Kommunen des Landkreises auch, nicht sonderlich rosig aus.

Ein freudiges Ereignis steht Lederer zufolge im Mai im Kalender, das neue Feuerwehrhaus wird mit einem Tag der offenen Türe feierlich eingeweiht. Der Neubau ist "eines der derzeit wichtigsten Projekte Karlshulds", betont der Bürgermeister. Spatenstich war im Herbst 2022, innen ist alles fast fertig, der Außenbereich soll Anfang 2024 folgen, ebenso wie der Bau der Zufahrtsstraße. Knapp 7,5 Millionen Euro verschlingt der Neubau, in den auch viel Eigenleistung der Feuerwehrler geflossen ist, unter anderem die gesamten Pflasterarbeiten. "Da können wir wirklich stolz sein", betont der Rathauschef.

