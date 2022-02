Karlshuld

vor 34 Min.

Karlshuld: Gemeinde gibt Radwegekonzept in Auftrag

Plus In seiner jüngsten Sitzung hat der Karlshulder Gemeinderat beschlossen, ein Radwegekonzept in Auftrag zu geben. Was der Hintergrund ist und was noch beschlossen wurde.

Von Katrin Kretzmann

Die Donaumoosgemeinde Karlshuld hat die Erstellung eines Radwegekonzeptes auf den Weg gebracht. Wie Bürgermeister Michael Lederer (FW) berichtet, sei dieser Beschluss im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung gefasst worden. „Wir wollen die Ortschaft einmal durchleuten lassen“, so der Rathauschef. Dabei gelte es zunächst, zu schauen, wie es um die Radwege in der Gemeinde, den Ortsteilen sowie die Verbindungen zu den Nachbargemeinden stehe. Mit der Erstellung eines solchen Radwegekonzepts winken laut Lederer auch Fördergelder.

