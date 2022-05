Dieses Experten-Team soll das Donaumoos retten

Plus Mit geballter Fachkompetenz soll das Donaumoos-Team die Renaturierung des Donaumooses vorantreiben. In der Sitzung des Zweckverbands stellten sich die Behördenvertreter nun vor.

Jeder und jede von ihnen ist Experte auf einem anderen Gebiet. Doch fasst man die einzelnen Expertisen und Fähigkeiten zu einem Ganzen zusammen, erhält man die geballte, interdisziplinäre Kompetenz, die eines zum Ziel hat: Süddeutschlands größtes Niedermoor, das Donaumoos, zu retten. Gemeinsam mit dem Donaumoos-Zweckverband sollen die Fachleute das von der bayerischen Staatsregierung vorgegebene Konzept „Klimaschutz durch Moorbodenschutz am Beispiel des bayerischen Donaumooses“ umsetzen. Dazu sind für zehn Jahre jeweils 20 Millionen Euro bewilligt worden. Und dieses sogenannte Donaumoos-Team hat sich nun in der jüngsten Sitzung des Donaumoos-Zweckverbands vorgestellt.