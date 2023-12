Mann flüchtet in Karlshuld vor der Polizei - doch keiner weiß warum

Ein Mann flüchtet in Karlshuld beim Anblick der Polizei. Die Beamten schnappen ihn. Doch warum wollte der Mann wegrennen?

Ein Vorfall in Karlshuld stellt die Polizei vor ein Rätsel. Am Samstag gegen 23 Uhr teilte ein 64-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Karlshuld der hiesigen Dienststelle mit, dass er sich derzeit im Urlaub befinden würde und er soeben über eine Überwachungsanlage erkennen könne, dass sich eine männliche Person auf seinem Grundstück in Karlshuld, in der Nähe der Eingangstüre des Einfamilienhauses, aufhalten würde. Aufgrund dieser Mitteilung lag laut Polizei der Verdacht nahe, dass es sich um einen Einbruchsversuch handeln könnte, weshalb mehrere Streifenfahrzeuge dorthin eilten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese eine männliche Person außerhalb des Grundstückes auf einem dortigen Weg sehen. Beim Anblick der Polizei ergriff der Mann unvermittelt zu Fuß die Flucht, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Die Einsatzkräfte konnten ihn zu Boden bringen und mit Handfesseln fixieren. Der Mann, ein 24-Jähriger aus Karlshuld, versuchte sich laut Polizeiangaben vor der Fesselung fortwährend aus den Griffen der Beamten loszureißen. Letztendlich beruhigte er sich und konnte zum Vorfall befragt werden.

Mann flüchtet in Karlshuld scheinbar ohne Grund vor der Polizei

Eine Auswertung der Videoüberwachung konnte den Verdacht einer vorliegenden Straftat beziehungsweise eines Einbruchs nicht erhärten. Letztendlich konnte dem Mann keinerlei strafbare Handlung vorgeworfen werden. Es bleibt das Geheimnis des Mannes, weshalb er unvermittelt und augenscheinlich grundlos vor den Einsatzkräften floh und sich widersetzte, so die Polizei.

Bei der fußläufigen Verfolgung des Mannes sowie bei der Fixierung mit den Handfesseln wurden demnach zwei der Einsatzkräfte leicht verletzt, konnten jedoch weiterhin ihren Dienst verrichten. Den Mann, der eine Alkoholisierung von 1,4 Promille aufwies, erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)