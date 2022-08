Karlshuld

vor 17 Min.

Neues Baugebiet: So will Karlshuld bezahlbaren Wohnraum schaffen

Plus Die Donaumoos-Gemeinde geht mit ihrem neuen Baugebiet "Nähe Neuburger Straße" völlig neue Wege. Den Grundstein dafür legt ein Strukturkonzept, das der Gemeinderat nun verabschiedet hat. Was steckt dahinter?

Von Katrin Kretzmann

Das Straßenschild, in Gedenken an den im vergangenen Jahr verstorbenen Bürgermeister Karl Seitle steht bereits, die Zufahrt ist angelegt und geteert und nun kann es allmählich ans Eingemachte gehen. Das künftige Baugebiet "Nähe Neuburger Straße" in Karlshuld steckt zwar sozusagen noch in den Kinderschuhen, steht dennoch ganz oben auf der Agenda der Donaumoosgemeinde. Nun hat der Gemeinderat ein erstes Strukturkonzept beschlossen – und beschreitet damit völlig neues Terrain.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen