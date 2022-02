Ortsentwicklung: Das wünschen sich die Bürger für Karlshuld

Plus Mithilfe eines Städtebaulichen Entwicklungskonzepts will Karlshuld sich verändern, aufhübschen, zukunftsfähig machen. Auch die Bevölkerung darf sich beteiligen. Welche Wünsche und Ideen sie hat.

Sie soll aufgehübscht, neu strukturiert werden und als Treffpunkt und Plattform für Veranstaltungen dienen: die Ortsmitte der Donaumoosgemeinde Karlshuld. Konkret geht es um den Volksfestplatz sowie das Areal um das ehemalige Moorversuchsgut. Im Rahmen eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts, kurz ISEK, sollen nun Maßnahmen ergriffen werden – gemeinsam mit der Bevölkerung. Nun haben zwei Planungsbüros die Ergebnisse der bisherigen Bürgerbeteiligungen präsentiert – und die Ideen und Wünsche beschränken sich nicht nur auf eine neue Mitte.