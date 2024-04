Unbekannter schlitzt das Dach eines Cabrios auf

Ein Unbekannter hat in Karlshuld das Verdeck eines Cabrios aufgeschlitzt, das in einem Carport abgestellt war. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Nacht auf Montag wurde in Karlshuld das Cabriodach eines Daimlers aufgeschlitzt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug in einem Carport in der Kindergartenstraße abgestellt.

Aufgeschlitztes Cabrio-Dach in Karlshuld: Der Schaden liegt bei 500 Euro

Montagfrüh wurde der Schaden am Stoffdach bemerkt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)