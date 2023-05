Werner Hecht bleibt Vorsitzender der Freien Wähler in Karlshuld

Plus Der Neue ist der Alte: Der Vize-Bürgermeister der Donaumoos-Gemeinde wird erneut zum Vorsitzenden des FW-Ortsverbands Karlshuld gewählt. Sein Rückblick ist vor allem von Corona geprägt.

Einstimmig und in geheimer Wahl wurde Werner Hecht von den 40 Stimmberechtigten auf der Frühjahrsversammlung der Freien Wähler (FW) Karlshuld erneut zum Vorsitzenden gewählt. Alle übrigen Positionen wurden einstimmig per Akklamation bestimmt, Änderungen gab es nur bei den Beisitzern.

Mehr als dreieinhalb Jahre sind seit der bis dato letzten Versammlung vergangen. Das war damals die Aufstellungsversammlung vor dem Kommunalwahlkampf. "Dann kam Corona, auch wenn man es nicht mehr hören kann", sagte Hecht in seinem Rückblick. Geblieben aus den vergangenen Jahren sei die Erkenntnis, dass "es nicht viel braucht, um unser gewohntes Leben auf den Kopf zu stellen". Konkret erinnerte er an Ausgangssperren, Versammlungsverbote und Trauerfeiern mit extrem wenigen Gästen. Dazu zeigte er Bilder von Karl Seitles Beerdigung. Die Vereine hatten dem verstorbenen Bürgermeister vom Gehsteig aus ihre Reverenz erweisen müssen.