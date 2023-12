Mülllaster und Auto streifen sich in Karlskron

Ein Auto und ein Müllwagen sind in Karlskron zusammengestoßen. Die schwangere Autofahrerin kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Am Mittwochfrüh gegen 7.40 Uhr war ein 45-Jähriger aus dem Bereich Kipfenberg mit seinem Müllauto auf der Hauptstraße in Karlskron in Richtung Reichertshofen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam ihm dabei eine 34-Jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Karlskron entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache haben sich beide Fahrzeuge gestreift.

Am Müllauto entstand beim Unfall in Karlskron nur ein geringer Schaden

Während am Lastwagen nur ein geringer Schaden im hinteren linken Bereich entstanden ist, wurde am Auto die gesamte linke Seite erheblich beschädigt und es musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 15.000 Euro liegen. Die schwangere Autofahrerin kam laut Polizei vorsorglich ins Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt war die Straße wegen des Schnees zumindest verengt. (AZ)

