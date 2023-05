Aggressiver Autofahrer wird bei Unfall auf A9 schwerstverletzt

Auf der A9 vor dem Kindinger Berg (Kreis Eichstätt) überholte ein 72-jähriger Autofahrer rechts und verursachte dadurch einen Unfall. Das Auto überschlug sich mehrfach.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der Autobahn 9 bei Kipfenberg am Kindinger Berg in Fahrtrichtung München. Dabei wurde ein 72-jähriger Mann aus Kyffhäuserland schwerstverletzt.

Der Mann fuhr mit seinem Pickup auf der Autobahn und verursachte bereits im Bereich Feucht den ersten Unfall. Der Pickup fiel hier bereits durch seine aggressive Fahrweise auf. Der Fahrer überholte rechts mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Bereits beim ersten Verkehrsunfall flüchtete der Mann, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, teilt die Polizei mit.

Vor dem Unfall am Kindinger Berg auf der A9 fiel der Fahrer bereits auf

Im Bereich vor dem Kindinger Berg kam es erneut zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Zudem kam es dort zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem italienischen Auto, das von einem 70-jährigen Briten gefahren wurde.

Am Kindinger Berg fuhr der Pickup vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen, um wieder ein anderes Auto rechts zu überholen. Bei diesem rechtswidrigen Überholmanöver zog der Fahrer unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und touchierte dabei die rechte vordere Fahrzeugecke eines Autos, das von einem 59-jährigen Abensberger gefahren wurde.

Nach diesem dritten Zusammenstoß kam der Pickup schlussendlich nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug er sich mehrfach, wodurch der nicht angeschnallte Fahrer aus dem Auto geschleudert wurde.

Unfälle am Kindinger Berg: Fahrer des Pickups verursacht 25.000 Euro Schaden

Der Fahrer wurde mittels Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Sachschaden in Bezug auf die Verkehrsunfälle im Bereich des Kindinger Berges wird auf 25.000 Euro geschätzt, heißt es im Polizeibericht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein Unfallgutachten erstellt. Die Feuerwehren Kipfenberg und Kinding waren zur Unterstützung und Absicherung an der Unfallstelle.

Zeugen und Zeuginnen beziehungsweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)