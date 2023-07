Klingsmoos

Der Dorfladen in Klingsmoos ist offiziell eröffnet

Plus Der Moosladen in Klingsmoos erhielt den Segen Gottes. Zur Eröffnung kamen viele Menschen. Die Redner schienen in einem besonderen Wettbewerb zu stehen.

Von Andrea Hammerl

Der neue Dorfladen in Klingsmoos dient nicht nur der Nahversorgung mit allem Notwendigen, sondern erfüllt als Treffpunkt auch eine soziale Funktion. Die Freude über diesen Gewinn an Lebensqualität zog sich durch alle Grußworte der offiziellen Eröffnungsfeier am Samstagnachmittag. Pater Thomas Pendanam und Pfarrer Thomas Kelting stellten den Moosladen, seine Angestellten und Kunden in einer ökumenischen Andacht unter den Segen Gottes.

Vier Direktvermarkter hatten Stände im Zelt vor dem Dorfladen aufgebaut, sodass sich die Gäste direkt beim Erzeuger informieren konnten. Foto: Andrea Hammerl

Das Zelt war bis auf den letzten Platz belegt, etliche Gäste standen während des Festaktes, später wurden dann noch zusätzliche Tische und Stühle im Freien aufgebaut. Platz im Zelt gefunden hatten neben den zahlreichen Festgästen auch vier der rund ein Dutzend regionalen Direktvermarkter, deren Waren auch im Moosladen mit Mooscafé verkauft werden: Gerhard Feigl aus Karlshuld mit seinen selbst gemachten Nudeln, die Kelterei Heckl aus Ehekirchen, die Schlossbrauerei Unterbaar und die Straubinger Mühle.

