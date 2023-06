Königsmoos

Das Warten hat ein Ende: Dorfladen in Klingsmoos öffnet seine Türen

Was lange währt, wird endlich gut: Der Dorfladen in Klingsmoos hat seine Pforten geöffnet. Das Sortiment ist vielfältig und besticht vor allem durch viele regionale Produkte.

Plus Vor zehn Jahren entstand die Idee, nun ist sie endlich umgesetzt und Klingsmoos hat einen Dorfladen. Seit Kurzem kann dort eingekauft werden – und der Andrang ist groß.

Von Andrea Hammerl

Ein Start ganz nach Wunsch für den Klingsmooser Dorfladen: Die Kundschaft gibt sich ab dem frühen Morgen die Klinke in die Hand, kaum dass die Mitarbeiter – sieben sind es insgesamt –zwischendurch mal Zeit zum Verschnaufen haben. „Zeit für Pausen hatten wir jedenfalls nicht“, sagt Geschäftsführerin Anka Schult-Baumann lachend und die Freude am großen Zuspruch ist ihr anzusehen. Nach dem Probelauf für geladene Gäste am Dienstag hat der Dorfladen am Donnerstag seine Pforten für alle geöffnet.

Reger Betrieb herrschte am Eröffnungstag im Klingsmooser Dorfladen, gelegentlich bilden sich sogar Schlangen an der Kasse. Foto: Andrea Hammerl

Das Interesse ist generationenübergreifend da. Kinder stehen in der Schlange an der Kasse, um Süßigkeiten zu erwerben, Frauen erledigen den Wocheneinkauf, andere kommen mehr zum Schauen und kaufen einzelne Waren. Ein Grundsortiment von circa 1000 Artikeln ist im Angebot – von Grundnahrungsmitteln über ein breites Getränkesortiment, Obst und Gemüse, einschließlich Kräutern, Pflege- und Kosmetikartikeln, Milch und Milchprodukten, Tiefkühlkost bis hin zur Frischetheke mit Käse, Wurst und Fleisch sowie frischen Backwaren. Wert legen die Gesellschafter auf regionale Produkte und so gibt es Fleisch und Wurst, Käse, Honig, Säfte, Eier, Nudeln, Eis, Kartoffel- und Feinkostprodukte, getrocknete Kräuter und Gewürze von Direktvermarktern aus der eigenen Gemeinde oder dem Umland. Von der Kaffeerösterei PeRu aus Pöttmes wurde sogar eine eigene „Klingsmooser Mischung“ kreiert.

