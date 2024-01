Königsmooser klaut Kies und wird erwischt: Er hatte auch eine Waffe dabei

Ein Mann aus Königsmoos wollte in der Nacht Kies stehlen. Doch die Polizei erwischte ihn. Und dann hatte er auch noch etwas Verbotenes dabei.

Am Samstag gegen 0.10 Uhr konnte eine Polizeistreife während der Streifenfahrt einen Transporter in einem Kieswerk in Zell feststellen. Der Fahrer war kurz zuvor noch mit einem Schubkarren zu dem Fahrzeug gegangen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, daß der 60-jährige Königsmooser zwei Schubkarren mit Kies im Fahrzeug hatte. Den Kies hatte er zuvor vom Kieswerk entwendet, teilt die Polizei mit. Zudem befand sich im Fahrzeug im Fahrgastinnenraum eine Luftdruckwaffe. Hierfür hätte der Königsmooser einen Waffenschein benötigt. Diesen hatte er jedoch nicht. Die Waffe wurde sichergestellt. Der Wert des Kieses steht noch nicht fest. Gegen den Königsmooser wird wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (AZ)

