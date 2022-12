Balkonboden bricht durch: 29-Jährige stürzt in die Tiefe

Eine 29-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Sturz in Königsmoos schwer verletzt worden. Sie brach durch den Boden eines Balkons und stürzte vier Meter tief.

In Königsmoos ist am Donnerstagnachmittag eine Frau in ihrem eigenen Haus schwer verletzt worden. Nach Angaben der Neuburger Polizei betrat die 29-Jährige gegen 15 Uhr den Balkon ihres Einfamilienhauses. Aus noch ungeklärter Ursache brach sie durch die dort freischwebend verlegten Steinplatten und stürzte rund vier Meter in die Tiefe.

Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen, da sie sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zugezogen hatte. Die Polizei Neuburg untersucht aktuell die Ursache für das Unglück. (AZ)