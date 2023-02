Königsmoos

Kein Zuschuss für den SKC: Ist der Spielbetrieb in Gefahr?

Das Aushängeschild des SKC ist die erste Herrenmannschaft, die in der Bezirksoberliga spielt.

Plus Der SKC Königsmoos soll mehr Miete für die Kegelbahn bezahlen. Dazu sieht sich der Vorstand nicht in der Lage. Die Gemeinde soll finanziell helfen, aber die sagt Nein.

Von Claudia Stegmann

Es ist nicht so, als wolle die Gemeinde Königsmoos ihre Vereine nicht unterstützen. Doch der Antrag, der am Montag in der Sitzung des Gemeinderats für reichlich Diskussion sorgte, könnte möglicherweise eine Kettenreaktion auslösen, befürchteten die Ratsmitglieder. Und deshalb kamen sie letztlich zu dem Ergebnis, dem Kegelverein SKC Königsmoos einen finanziellen Zuschuss zu versagen.

