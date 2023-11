Wer hat in Königsmoos Radmuttern an zwei Autos gelockert?

Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Unbekannten, die Radmuttern an zwei Autos in Königsmoos gelockert haben.

Wer hat in Königsmoos an zwei Autos die Radmuttern gelockert? Dieser Frage geht die Polizei nach. Wie die Beamten berichten, geht es konkret um zwei Vorfälle. Der erste ereignete sich in der Nacht auf den 20. November, in der ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern vorne links eines in Obergrasheim in der Siefhofener Straße abgestellten Autos lockerte. Am nächsten Tag lockerte sich der Reifen während der Fahrt so weit, dass er sich von der Felge löste. Dadurch entstand an dem Pkw ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an der linken Fahrzeugfront.

Zwischend dem 20. November, 15 Uhr, und dem 21. November, 9.30 Uhr, wurden durch einen Unbekannten die Radmuttern vorne links eines in der Neuburger Straße in Stengelheim abgestellten Autos gelockert. Während der Fahrt konnte der Polizei zufolge eine Vibration, ausgehend von der Vorderachse, wahrgenommen werden. Das Fahrzeug wurde in die Werkstatt gebracht, wo die gelockerten Radmuttern festgestellt wurden.

Ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Neuburg bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)