"Generationenaufgabe": Kreisräte begeben sich auf Exkursion ins Donaumoos

Bei einer Exkursion ins Donaumoos haben sich Mitglieder des Neuburg-Schrobenhausener Kreistags über Projekte im Zuge der Renaturierung informiert - und einige Erkenntnisse gewonnen.

Der Kreistag von Neuburg-Schrobenhausen hat sich bei einer Rundfahrt ein Bild von der Situation im Niedermoor und den Bemühungen für den Erhalt der Landschaft und des Moorkörpers gemacht. Die Teilnahme hielt sich zwar in Grenzen, allerdings zeigte sich Landrat Peter von der Grün von den gewonnenen Eindrücken sehr angetan: "Wir haben viel gesehen und dadurch nun eine ganz andere Diskussionsgrundlage." Konkret standen drei Stationen auf dem Programm der Kommunalpolitiker, dazu gab es während der Fahrt viele Infos – vor allem von Michael Hafner, Geschäftsführer des Donaumoos-Zweckverbands, und von Gerhard Grande, Koordinator des Donaumoos-Teams.

Neuburg-Schrobenhausener Kreistagsmitglieder auf Exkursion im Donaumoos

Sichtlich beeindruckt zeigten sich die Kreisräte von einer laufenden Wiedervernässungsmaßnahme im Langenweiher, besser bekannt als Baierner Flecken. Zusätzlich zum bereits vernässten Rückhalteraum, der sich im Eigentum des Zweckverbands befindet, läuft dort ein Versuch auf Privatgrund, so dass nun auf rund 70 Hektar Moorschutz stattfindet – sofern alles klappt. "Hier haben wir einen absoluten Glücksfall, weil ganzjährig Wasser in die Fläche läuft“, erklärte Hafner die besondere Lage zwischen den beiden Dörfern Baiern und Hollenbach. Für das Projekt sind im privaten Grabensystem in der Gewanne zahlreiche Stauwehre errichtet worden, und zwar aus Lehm sowie aus Metall. "Wir wollen hier untersuchen, wie weit der Anstau in die Fläche geht“, erläuterte Projektmanager Jan Rauschenberger vom Zweckverband.

Auf derartige Unterstützer hoffen Zweckverband und Team auch im Bereich Lampertshofen West, also im Anschluss an die bestehende Versuchsfläche beim Berg im Gauer Ortsteil. "Wir haben hier relativ hohe Moormächtigkeiten und eine gute Wasserverfügbarkeit“, erklärte Flächenmanager Lorand Boksan vom Donaumoos-Team. Daher sind nun Gespräche mit Eigentümern und Bewirtschaftern angelaufen, um die dortige Moorschutzkulisse zu vergrößern. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig. Der Verkauf oder der Tausch der Flächen sind ebenso eine Option wie eine Pacht durch den Zweckverband.

Landrat von der Grün: Donaumoos-Renaturierung ist "Generationenaufgabe"

Dass das nicht von heute auf morgen klappen kann, war den Teilnehmern schnell klar. "Hier wird viel erprobt und das ist auch richtig so“, sagte SPD-Fraktionschef Werner Widuckel, der aber auch eine konkrete Perspektive einforderte. Sein Kollege von den Grünen, Martin Wendl, erinnerte an die Besiedlung des Donaumooses vor gut 200 Jahren. "Damals hat es auch nicht geheißen: In ein bis zwei Jahren muss alles entwässert sein“, so der Karlskroner. "Wir brauchen Zeit, um mit den Menschen zu reden“, sagte Gerhard Grande, der darin den einzigen Weg zum Erfolg sieht. Denn für Moorschutz im Donaumoos brauche es aufgrund der dichten Besiedlung und der kleinparzelligen Bewirtschaftung einen langen Atem. "Das hier ist eine Generationenaufgabe“, betonte Landrat von der Grün.

Wie lange dieser Prozess manchmal dauert, zeigt ein Projekt im Landkreis Aichach-Friedberg. In der Schorner Röste, nördlich von Pöttmes, erwartete Sebastian Rudischer die Politiker. Der Fachmann der Karlshulder Regionalstelle des Artenschutzzentrums am Landesamt für Umwelt ist mit seinen Kollegen für die wissenschaftliche Begleitung von Moorschutzmaßnahmen auf Flächen der Stadtgüter München zuständig. Der Startschuss fiel bereits vor Jahren; mittlerweile gibt es zwei mögliche Varianten für die rund zehn Hektar große Grünlandfläche. Eine sieht laut Rudischer vor, mit einer Solarpumpe Wasser aus dem Scheidegraben in die Fläche zu leiten, die andere einen stufenweisen Anstau des Gewässers samt Bewässerung des Geländes über die bestehenden Drainagen. Aktuell läuft dazu die Auswertung der letzten Daten. (AZ)