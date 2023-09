5000 Euro Schaden: Zwei Autos kollidieren bei Lichtenau beim Abbiegen

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen auf der B16 ein anderes Fahrzeug. Die beiden Autos stoßen zusammen.

Auf der B16 bei Lichtenau ist es zu einem Unfall gekommen. Das teilte die Polizei mit. Am 13. September gegen 7.15 Uhr, fuhr eine 78-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Ehemann, aus Baar-Ebenhausen stammend, auf der St2048 von Lichtenau kommend in Richtung der B16. Die Fahrzeugführerin wollte von hier aus auf die B16 in Richtung Neuburg auffahren.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 30-jährige Neuburgerin auf der B16 aus Neuburg kommend in Richtung Ingolstadt. Die 78-jährige Frau übersah beim Einbiegen auf die B16 die vorfahrtsberechtigte Neuburgerin, wobei sie mit ihrer Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des Fahrzeugs der Neuburgerin fuhr.

Autos stoßen auf B16 bei Lichtenau zusammen

Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro. Keines der Fahrzeuge war noch fahrbereit, weshalb sie abgeschleppt wurden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. (AZ)