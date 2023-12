Unfall mit körperlicher Auseinandersetzung

Zwischen einem 15-jährigen Fußgänger und einem Taxifahrer kam es in Oberstimm zu einem Unfall. Die Beteiligten gerieten in Streit. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Manchinger Straße in Oberstimm kam es am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen Fußgänger und einem Taxifahrer. Im Anschluss der Unfallaufnahme gerieten die Beteiligten in eine körperliche Auseinandersetzung, berichtet die Polizei. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)