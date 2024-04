Zwei Personen werden bei Unfall schwer verletzt

Ungebremst ist ein 33-Jähriger bei Manching in eine Straße eingefahren und mit zwei anderen Autos kollidiert. Der Verursacher kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr war ein 33-jähriger Manchinger mit seinem Auto von Westenhausen aus kommend in Richtung Staatsstraße 2335 unterwegs. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr er laut Polizei mit unverminderter Geschwindigkeit in die Staatsstraße ein. Dort stieß er mit dem Auto eines 18-Jährigen aus Großmehring zusammen.

Der 33-Jährige aus Manching wurde verletzt und kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Aufgrund der Wucht des Aufpralls krachte er anschließend noch gegen das Auto eines 28-Jährigen auf der Gegenspur. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Anschließend kam er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die beiden anderen Fahrer wurden ebenfalls verletzt und kamen ins Krankenhaus. Alle drei Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 50.000 Euro. Beim Unfallverursacher wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Test war allerdings laut Polizei nicht möglich. (AZ)