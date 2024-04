Unbekannte brechen in Sportheime ein

Die Polizei in Eichstätt sucht aktuell noch Einbrechern. Die Unbekannten sind in Vereinsheime und einen Wertstoffhof eingebrochen.

In der Nacht auf Dienstag wurde in das Vereinsheim des FC Nassenfels in der Neuburger Straße eingebrochen. Der oder die Täter drückten laut Polizei zunächst gewaltsam ein Fenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Gestohlen wurde letztendlich eine Geldkassette mit Bargeld. Bei einem anderen Gebäude am Sportplatz wurde die Tür eingetreten, der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Der Beuteschaden ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Die gestohlene Geldkassette wurde auf dem Gelände des Sportheims Egweil gefunden.

Unbekannte brachen in das Tennisheim in Nassenfels ein

Im gleichen Zeitraum wurde auch in das Tennisheim im Weingartenweg in Nassenfels eingebrochen. Auch hier wurden eine Zugangstür aufgebrochen und mehrere Räume durchsucht. Gestohlen wurde zwar nichts, doch der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

In derselben Nacht waren Unbekannte in den Wertstoffhof in Eichstätt eingebrochen. Sie waren über einen Zaun geklettert und durchwühlten einen Container mit Sperrmüll. Ein Sachschaden ist nicht entstanden, ob etwas erbeutet wurde, ist bislang noch unklar.

Hinweise zu den Aufbrüchen und Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)