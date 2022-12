Neuburg

12:00 Uhr

Heizöl Mayer aus Neuburg wird zum 100-Jährigen ausgezeichnet

Plus Die Firma Heizöl Mayer schaut auf eine stolze Firmengeschichte – und viele technische Veränderungen. Zum 100. Geburtstag gibt es eine besondere Auszeichnung.

Von Manfred Dittenhofer

Auf eine stolze Firmengeschichte von 100 Jahren blickt der Neuburger Heizöllieferant Josef Mayer. Am Donnerstag erhielt das Unternehmen zu seinem Firmenjubiläum eine Ehrenurkunde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) München und Oberbayern. Genauso beständig wie das Unternehmen selbst ist auch der Vorname der Firmenchefs. Sie alle heißen, auch in vierter Generation, wie der Gründer Josef. Was vor 100 Jahren mit dem Stechen von Torf als Brennstoff begann, ist heute ein Familienbetrieb, in dem die vierte Generation in den Startlöchern steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

