Neuburg

16:35 Uhr

1200 Teilnehmer: So lief das Donauschwimmen 2023 in Neuburg

Knapp 1200 Schwimmer „füllten“ am Samstag die Donau. Die Bad Aiblinger (Bild) sind seit Jahrzehnten mit bester Stimmung dabei.

Plus Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder ein Donauschwimmen. Die 52. Auflage war aus Sicht der Veranstalter ein voller Erfolg. Ein wenig Wehmut gibt es trotzdem.

Von Katrin Kretzmann und Winfried Rein Artikel anhören Shape

Zwei Jahre machte die Pandemie der Neuburger Wasserwacht einen Strich durch die Rechnung. Doch am Samstag hatte die Durststrecke ein Ende und es gab endlich wieder ein Donauschwimmen in Neuburg. Die 52. Auflage von Europas größtem Winterschwimmen lockte Tausende Besucher und Besucherinnen aus nah und fern an, die vom Donaukai aus und entlang der Ufer das Spektakel verfolgten. Die Veranstalter zeigten sich mehr als zufrieden – auch wenn zu späterer Stunde doch ein wenig Wehmut aufkam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen