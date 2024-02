Neuburg

2000 gegen den Hass: Neuburger demonstrieren für Demokratie

Plus Tausende Menschen gehen in Neuburg für Vielfalt, Menschenwürde und Demokratie auf die Straße.

Von Manfred Dittenhofer

1500? 2000? Oder sogar noch mehr? Eigentlich egal, wie viele Menschen sich genau an der Demonstration für Demokratie, Vielfalt und Toleranz in Neuburg zusammengefunden hatten. Ein Zeichen war es allemal. „Wir sind die Mehrheit“, skandierte auch Werner Widuckel, Kreisvorsitzender der SPD Neuburg-Schrobenhausen, aus deren Mitte heraus die Demo angestoßen und organisiert wurde. Neben den Parteien waren schnell auch viele Vereine, Institutionen, katholische und evangelische Kirchenvertreter und viele andere mit im Boot. Und um ein Boot ging es dann auch bei den vielen Rednern während der Kundgebung am Schrannenplatz: Man müsse die Bevölkerung wieder in das Boot der Demokratie bringen – vor allem die, die sich ungerecht behandeln fühlen oder Ängste mit sich tragen.

Los gegangen war es am Spitalplatz. Bei dem Marsch durch die Innenstadt, entlang der Weinstraße und Luitpoldstraße zum Oswaldplatz und dann zurück auf den Schrannenplatz, zeigten sich viele Demonstrantinnen und Demonstranten mit ihren meist selbst gemalten Plakaten und Transparenten.

