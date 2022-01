300 Teilnehmer demonstrieren in Neuburg gegen Corona-Regeln

Rund 300 Teilnehmer demonstrieren aktuell in Neuburg gegen die geltenden Corona-Regeln. Die Polizei ist vor Ort, zu Zwischenfällen ist es nicht gekommen.

Rund 300 Teilnehmer haben sich am Sonntagnachmittag zu einer nicht angemeldeten Veranstaltung in Neuburg getroffen. Sie machten ihren Unmut gegen die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen kund. Die Teilnehmer gingen vom Spitalplatz in Richtung Altstadt. Die Polizei aus Neuburg ist zusammen mit Unterstützungskräften von der Bereitschaftspolizei vor Ort. Zu Zwischenfällen ist es bislang nicht gekommen. Hin und wieder wiesen die Beamten darauf hin, die Abstände einzuhalten.

Lesen Sie dazu auch