Weihnachten im Einsatz: So verbringt ein Neuburger Soldat die Feiertage

Plus Swen Jacob ist Vize-Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschwaders. Auslandseinsätze hat er schon einige hinter sich. Nun war er zum ersten Mal über Weihnachten nicht zu Hause.

Von Katrin Kretzmann

Ein paar ruhige Stunden im Kreise der Liebsten verbringen, zusammen das gute Essen genießen und umrahmt von passender Musik die Bescherung zelebrieren. Ja, das dürfte die Vorstellung in den Köpfen der meisten Menschen widerspiegeln, wenn es um Weihnachten geht. Doch nicht für jeden wird diese Vorstellung zur Realität. Dazu gehört auch Swen Jacob, der ganze 2000 Kilometer von seinem Zuhause entfernt ist. Der stellvertretende Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg verbringt die Festtage in diesem Jahr in Estland - und feiert ein etwas anderes Weihnachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

