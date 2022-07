Badeunfall mit Dreijähriger: Hubschraubereinsatz am Neuburger Brandlbad

Ein Badeunfall mit einem dreijährigen Mädchen löste am Mittwochnachmittag einen Hubschraubereinsatz am Neuburger Brandlbad aus. Das Kind musste ins Krankenhaus.

Ein Badeunfall mit anschließendem Hubschraubereinsatz am Neuburger Brandlbad hat am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr für viel Aufsehen unter den Badegästen gesorgt. Die Integrierte Leitstelle Ingolstadt spricht auf Nachfrage unserer Redaktion von einem "medizinischen Notfall" eines Kindes. Laut Bäderbetriebsleiter Maik Müller handelte es sich um ein dreijähriges Mädchen, das im Mehrzweckbecken für kurze Zeit untergegangen war. Ein anderer Badegast bemerkte dies und zog das Kleinkind demnach aus dem Wasser. Das Kind war laut Müller bei Bewusstsein. Zur weiteren Behandlung landete ein Hubschrauber mit einem Notarzt auf der Brandlwiese. Das dreijährige Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Zum Zustand des Kindes könne man aktuell nichts sagen, so Müller.

Er betont, dass das Aufsichtspersonal mit ausreichend Kräften am Beckenrand vertreten war. Aufgrund der Hitze und Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius war das Freibad am Mittwoch außergewöhnlich gut besucht. Laut Müller zählte man rund 2700 Badegäste - ein Wert, der für einen Tag unter der Woche außergewöhnlich ist. Die Polizei Neuburg teilt auf Anfrage mit, dass man Ermittlungen aufnehmen wird. Man werde mit allen Beteiligten und Zeugen des Unfalls sprechen, unter anderem mit den Bademeistern sowie den Eltern des Kleinkinds. Ob ein polizeilich relevantes Fehlverhalten, etwa eine Verletzung der Aufsichtspflicht, vorliegt, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, heißt es von der Neuburger Polizei.

