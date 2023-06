Benefiz-Golfturnier: Gelungene Veranstaltung mit Mehrwert

Das Golfturnier der Wirtschaft der VR Bank Neuburg-Rain gibt es seit zwölf Jahren. Heuer wurde es zum zehnten Mal ausgerichtet. Die Veranstaltung macht nicht nur die Stiftung Kartei der Not glücklich.

Ein strahlend blauer Himmel, ideale Bedingungen für die Spieler und ein reibungsloser Ablauf der Veranstaltung: Besser hätte die Premiere für die Vorsitzenden der VR Bank Neuburg-Rain nicht sein können. Denn erstmals fand das Golfturnier der Wirtschaft beim Wittelsbacher Golfclub in Rohrenfeld unter der Regie von Roland Gieß und Bernd Bengel statt. Es war zudem die zehnte Austragung des vor zwölf Jahren erstmals ausgerichteten Benefizturniers zugunsten der Stiftung Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben, zu der auch die Neuburger Rundschau zählt.

Die vor 58 Jahren von Herausgeberin Ellinor Holland ins Leben gerufene Einrichtung darf sich neben den vielen Turniersiegern als der große Gewinner der Veranstaltung sehen. Zumal die VR Bank auch in den beiden Jahren, in denen das Turnier coronabedingt ausfiel, jeweils 10.000 Euro gespendet hat, „damit die Kette nicht abreißt“, wie die Vorsitzenden meinten. Bei der zehnten Ausspielung überreichten Gieß und Bengel mit dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Ludwig Schlosser der stellvertretenden Redaktionsleiterin der Neuburger Rundschau, Claudia Stegmann, einen symbolischen Scheck in Höhe von 20.000 Euro. Eine „irre Summe“, wie Stegmann bei ihren Dankesworten sagte. Damit stieg die bisherige Spendensumme auf mittlerweile 188.000 Euro.

Zum zehnten Mal dabei war auch das Team der Arztpraxis Fischer-Stabauer. Dieses Mal gab es Grund zum Jubeln, denn (von links) Stefan Schneider, Kasper Fischer-Stabauer, Mattias Fischer-Stabauer und Leopold Bertsch holten sich den Nettosieg. Foto: Fotostudio Schlüter

Claudia Stegmann bedankte sich bei der VR Bank als Ausrichter und bei allen teilnehmenden Firmen, die mit ihrem Dabeisein zu der stolzen Summe beigetragen haben. Roland Gieß und Bernd Bengel erfuhren im Vorfeld des Turniers bei einem Besuch von Arnd Hansen, dem Geschäftsführer der Kartei der Not, mehr über die Arbeit der Stiftung, die sich allein auf das Verbreitungsgebiet der Zeitung beschränkt. Jährlich werden insgesamt rund eine Million Euro eingesetzt, womit unter anderem jedes Jahr etwa 3000 Kinder und 600 Familien unterstützt werden. Als „ganz wertvoll“ für das Leserhilfswerk nannte Claudia Stegmann daher eine Veranstaltung wie die der VR Bank Neuburg-Rain mit ihren Vertriebspartnern R+V Versicherung, Union Investment und TeamBank. Sie gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass dieses soziale Band noch lange bestehen bleibt.

16 Unternehmen beteiligen sich beim Golfturnier der Wirtschaft zugunsten der Kartei der Not

Das hängt nicht zuletzt davon ab, dass sich jährlich genügend Firmen für die gute Sache mit engagieren. In diesem Jahr beteiligten sich 16 Unternehmen an dem Benefizturnier. Wie Ludwig Schlosser bei der Siegerehrung sagte, werde man versuchen, im nächsten Jahr wieder 18 Firmen für die Teilnahme zu gewinnen. Schlosser hatte vor zwölf Jahren den damaligen Bankchef Werner Halbig überzeugt, dass es gut sei, das Turnier auszurichten und ihn selbst dadurch zu einem begeisternden Golfspieler gemacht. Bei der Premiere 2012 waren 17 Firmen am Start. Sechs davon sind auch zwölf Jahre später noch dabei: die Hans Rathei Kieswerke, die Dilg GmbH, das Autohaus Prüller, Mercedes Praunsmändtl, die Arztpraxis Fischer-Stabauer und die VR Bank Neuburg-Rain selbst. Für ihre Treue bekamen die sechs Firmen von Roland Gieß und Bernd Bengel extra angefertigte Pokale überreicht.

Die entspannte Turnierform hat im Übrigen mehrere positive Auswirkungen. Gespielt wird nach dem Modus Texasscramble. Bedeutet: Die vier Spieler in einem Flight sind eine Mannschaft. Alle Golfer schlagen mit einem eigenen Ball ab und das Team entscheidet sich dann für den Ball, der am besten liegt. Die Stelle wird markiert und alle vier Spieler absolvieren von dieser Stelle ihren zweiten Schlag, bis auf diese Art der Ball schließlich im Loch landet. Der teambildende Spielmodus sorgt nicht nur für herausragende Ergebnisse (siehe eigenen Kasten), sondern auch für glückliche Teilnehmer. Bei dem ein oder der anderen strahlen die Gesichter bei der Abendveranstaltung dann noch mehr, als das Losglück bei der Tombola mit anspruchsvollen Preisen hinzukommt. Auch die Einnahmen daraus fließen in den Spendentopf.

Erneut eine Klasse für sich war das Team von Elektrotechnik Segeth: (von links) Oliver Bauer, Michael Segeth, Sebastian Häckl und Felix Wilgerodt holten sich wie im Vorjahr den Sieg in der Bruttowertung. Dieses Mal erreichten sie hervorragende 50 Punkte. Foto: Fotostudio Schlüter

Dass es die wertvollen Preise gibt, das ist nur eine Aufgabe, die das Marketingteam der VR Bank Neuburg-Rain um Leiter Andreas Mundrzik übernimmt. Ohne die Arbeit von ihm und seiner Mannschaft wäre die Organisation für das Bankinstitut nicht zu stemmen. Deshalb ist das Lob und der ausgesprochene Dank für das Engagement von allen Rednern mehr als verdient – und die Vorfreude auf die elfte Austragung bei allen Beteiligten bereits groß.

Die Sieger beim Golfturnier der Wirtschaft der VR Bank Neuburg-Rain

Nearest to the Pin

Herren: Manfred Rinke (1,20 m)

(1,20 m) Damen: Birgit-Evelyn Nemitz (6,66 m)

Longest Drive

Herren: Oliver Bauer (269 m)

(269 m) Damen: Christine Stempfle (168 m)

Nettowertung

Arztpraxis Fischer-Stabauer (69 Punkte) Boston Capital (67 Punkte) Firma Ledl (63 Punkte)

Bruttowertung