Descartes-Gymnasium sprengt alle Rekorde beim Neuburger Stadtradeln

Stolze 181.353 Kilometer sammeln die Teilnehmenden des Neuburger Stadtradelns. Alleine das Gewinner-Team vom Descartes-Gymnasium hätte mehr als einmal den Äquator umkreist.

Neuburgs Radler brachten es im dreiwöchigen Aktionszeitraum des Neuburger Stadtradelns auf stolze 181.353 Kilometer und hätten damit 4,5 Mal den Äquator umrundet. Beim Fahren dieser Strecke mit dem Auto wären dabei fast 30 Tonnen CO₂ entstanden. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 1130 Radler an der Aktion, bei der in einem Zeitraum von drei Wochen alle Kilometer erfasst wurden, die mit dem Drahtesel zurückgelegt wurden.

Organisatorin Birgit Bayer-Kroneisl, Leiterin der Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 der Stadt Neuburg, lud nun zur Siegerehrung auf den Pausenhof des Descartes-Gymnasiums ein. Dieser Ort war ganz bewusst ausgewählt, denn die Schülerinnen und Schüler sprengten alle Rekorde und räumten bei den Preisen kräftig ab. Sicher trug Schulleiter Peter Seyberth einen wichtigen Teil dazu bei, schließlich radelt er mit gutem Vorbild voran. Nahezu täglich kommt er auf seinem Zweirad von Ingolstadt nach Neuburg. „Ich wünsche mir, dass unsere Teilnahme am Stadtradeln bewirkt, dass die Teilnehmer auch weiterhin dem Fahrrad treu bleiben und so weit wie möglich auf das Auto verzichten – es ist doch fast immer nur eine Frage der richtigen Kleidung“, sagte Seyberth.

Das sind die Gewinner des Neuburger Stadtradelns

Verkehrsreferent, Fahrradbeauftragter und diesjähriger Stadtradelstar Bernhard Pfahler zeigte sich überwältigt von dem großen Erfolg der Aktion, die er als einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Radverkehrs versteht. Das selbst gesteckte Ziel von 1000 Teilnehmern und 150.000 geradelten Kilometern konnte klar übertroffen werden. Dass aber die Gymnasiasten allein mit ihren gesammelten Kilometern schon mehr als einmal den Äquator umkreist hätten, und das auch noch in einer Zeit, in der es sehr heiß war und ein Besuch am Schloßfest sicher so mancher Fahrradtour ausfallen ließ, sei schon eine stolze Leistung.

Gerne überreichte Bürgermeister Peter Segeth, der sich mehr teilnehmende Stadträte gewünscht hätte, die Urkunden und Preise an die fleißigen Radler. Über einen Gutschein für Getränke zur Siegesfeier freuten sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums. Für die Pedalritter St. Ulrich, die schon fünf Mal den Preis für das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern gewonnen hatten, reichte es diesmal nur für Platz zwei. „Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr geschlagen wurden“, strahlt Teamkapitänin Maria Winter. „Denn das Siegerteam des Gymnasiums mit seinen jungen Radlern lässt mich hoffen, dass sich in Sachen Mobilität nachhaltig etwas ändern wird und immer mehr Menschen auf unnötige Fahrten mit dem Auto verzichten werden.“

Team vom Neuburger Descartes-Gymnasium gewinnt das Stadtradeln

Aber auch die Leistungen der Einzelfahrer waren beachtlich. Der Erstplatzierte Ludwig Großhauser ist schon seit vielen Jahren beim Stadtradeln immer vorne mit dabei. Seit seiner Kindheit nutzt er gerne das Fahrrad, mit dem er auch seinen täglichen Weg in die Arbeit nach Ingolstadt bewältigte. Dabei war er auch vor Unfällen nicht gefeit. „Ich war schon elf Mal im Krankenhaus wegen unverschuldeter Fahrradunfälle“, erzählt Großhauser und mahnt dazu, nur mit einem Fahrradhelm unterwegs zu sein, der habe ihm sicher schon mehrfach das Leben gerettet.

Einfallsreich war der Gymnasiast Ralph Rusu-Schimmer, der an der Siegerehrung nicht teilnehmen konnte, weil er selbst gerade mit seinem Fahrrad die Alpen überquert. Er nutzte eine Drohe, um ein Foto aufzunehmen, das ein großes, von Schülerinnen und Schülern gestelltes Fahrrad auf dem Sportplatz zeigt. Dieses Foto wurde von der Jury zum Sieger des Fotowettbewerbs gekürt und mit einem Eisgutschein in Höhe von 75 Euro belohnt. Birgit Bayer-Kroneisl lobte zum Abschluss das große Engagement der Neuburger Radlerinnen und Radler und freut sich schon auf das Stadtradeln im kommenden Jahr. (AZ)

Geehrt wurden:

Team mit den meisten gefahrenen Kilometern:

1. Descartes Gymnasium Neuburg (44.476 km)

2. Pedalritter St. Ulrich (12.990 km)

3. ADFC Ortsgruppe Neuburg (8.843 km)

Team mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Teammitglied:

1. TSV 1862 Triathlon (23 Radler, 527 km pro Radler)

2. Multipowerteam (14 Radler, 360 km pro Radler)

3. Sparkasse Neuburg-Rain (12 Radler, 337 km pro Radler)

Drei beste Radler

1. Ludwig Großhauser, ADFC Ortsgruppe Neuburg (1.655 km)

2. Léonard Güntzel, FOSBOS Neuburg (1.630 km)

3. Wolfgang Engelmann, Offenes Team (1.421 km)

Drei beste Schulklassen

1. Klasse 10e Descartes-Gymnasium (5.582 km)

2. Klasse 10+a Descartes-Gymnasium (4.293 km)

3. Klasse 7a Descartes-Gymnasium (3.277 km)

Gewinner Fotowettbewerb: Descartes Gymnasium Neuburg