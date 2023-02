Die Furcht vor dem Eisstoß der Donau gab es auch in Neuburg

Plus Das Naturereignis beendete vor 60 Jahren einen Extremwinter. 1963 und 1929 mussten die Pioniere in Ingolstadt und Neuburg sprengen.

Die Temperaturen steigen, der Schnee ist verschwunden. Vor 60 Jahren war der nahende Frühlingsbeginn mit großer Sorge verbunden: Der Eisstoß der zugefrorenen Donau bedrohte die Brücken der Donauanlieger. Neuburg kam ohne Schaden davon.