Donau-Auwald bei Neuburg erzählt von Loslösung und Zerfall

Der Donau-Auwald zwischen Neuburg und Ingolstadt bietet vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten eine Heimat. Das Aueninstitut Neuburg erforscht seit über zehn Jahren dieses besondere Ökosystem und unterstützt die Arbeit des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt und der Naturschutzbehörden Neuburg und Ingolstadt bei deren Bemühungen, den Auwald und seine natürlichen Bedingungen zu erhalten. Hier wird regelmäßig über besondere Arten, fragile Beziehungen und Kuriositäten aus der Aue vor unserer Haustüre berichtet.

Mit dem Winter ist die Zeit der Zurückgezogenheit wieder eingekehrt. Nicht nur Tiere drosseln ihre Aktivitäten und somit ihren Energieverbrauch, auch Pflanzen ziehen sich zurück. Unsere Sinne bezeugen es: Das Laub der Bäume und mit diesem sein sanftes Rauschen ist nahezu verschwunden. Doch wie kommt es dazu und was geschieht überhaupt mit all dem Blattwerk?

Warum sich die Blätter färben, wenn sie von den Bäumen fallen erklärt das Aueninstitut auf Schloss Grünau in Neuburg

Zunächst sind Bäume dazu in der Lage, das Wetter und somit auch die Jahreszeiten wahrzunehmen – eine essenzielle Voraussetzung für die folgenden Prozesse. Der Laubfall setzt im Herbst ein und beginnt damit, dass die Pflanze wichtige Stoffe aus dem Laub zieht. Nebst verschiedenen Nährstoffen wird der für die Photosynthese zuständige grüne Farbstoff Chlorophyll entzogen und in anderen Teilen der Pflanze eingelagert. Hingegen verbleiben unter anderem gelb-orange Carotinoide und rötliche Anthocyane – die Erklärung für die Färbung des fallenden Blattwerks.

Ist dieser Prozess abgeschlossen, wird das Blatt von der Mutterpflanze mit einer Art Narbengewebe abgetrennt, sodass es abstirbt und schließlich zu Boden fällt. Auffällig sind manche Bäume wie Buchen oder Eichen, die an ihren bereits abgestorbenen Blättern festzuhalten scheinen. Das Geheimnis ist, dass diese Arten nur weniger von besagtem Narbengewebe ausbilden, weshalb erst äußere Einflüsse wie Winde oder Niederschläge das Laub vom Baum holen. Bei einem Laubmischwald können pro Hektar gut 7000 bis 15.000 Kilo Falllaub zusammenkommen.

Aus dem Laub auch im Donau-Auwald bei Neuburg entsteht wieder fruchtbarer Boden

Wieso ersticken die Wälder also nicht an den Unmengen ihres eigenen Laubes? Es sind Zerfallsprozesse, in deren Verlauf aus Laub wieder Boden entsteht. Sobald ein Blatt am Boden angelangt ist, wird es Teil der sogenannten Streu, also des Bestandsabfalls der Vegetation. Zwar beginnen die Zerfallsprozesse bereits an der Mutterpflanze, am Boden geht es jedoch erst so richtig zur Sache. Das Laub wird durch physikochemische Faktoren wie Licht, Hitze, Wind und dergleichen zerlegt, den Großteil der Arbeit leisten jedoch Organismen. Dieser als biologische Verwitterung bezeichnete Prozess findet einerseits mechanisch statt, also durch Fraß. Es entstehen charakteristische Fraßbilder an den Blättern, die mit zunehmendem Fraß als Fenster-, Loch- und schließlich als Skelettfraß (es bleibt nämlich nur noch das Blattgerippe übrig) bezeichnet werden. Diese Aufgabe übernehmen unter anderem Insekten oder Tausendfüßler. Regenwürmer ziehen das zerkleinerte Material dann unter die Erde, wo es von ihnen sowie durch Nematoden und Springschwänze weiter zerlegt wird. Letztlich sind aber enzymatische Vorgänge nötig, um aus der toten Biomasse wieder Mineralstoffe werden lassen. Es sind hauptsächlich Pilze, die sich auf diese Weise nicht nur der abgestorbenen Blätter, sondern auch der Exkremente der anderen Zerkleinerer widmen.

Die Geschwindigkeit, mit der die biologische Verwitterung vonstattengeht, ist mitnichten konstant, da sie unter anderem von Temperatur, Feuchtigkeit und dem pH-Wert des Bodens abhängt. Des Weiteren spielt die zu zersetzende Laubart eine große Rolle. So weisen zum Beispiel Buchen- und Eichenblätter einen hohen Gehalt an Lignin auf, die Blätter sind also recht holzig – ein Material, das nur langsam zersetzt wird. Schlussendlich wird jedoch aus dem gefallenen Laub wieder fruchtbarer Boden.

Der ausgedehnte Auwald ist ein wunderbarer Ort, um sich beim Stapfen durch das gefallene Laub die Geschichte von Loslösung und Zerfall durch den Kopf gehen zu lassen.