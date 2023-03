Ein bewegtes Leben in zwei Heimaten

Hildegard Friedrich feiert ihren 90. Geburtstag. Beim Blick auf die Ukraine erwachen in ihr böse Erinnerungen.

Wenn man sich mit Hildegard Friedrich über ihr Leben unterhält, könnte man ganze Geschichtsbücher füllen und möchte jüngere Generationen dazu auffordern, die Lebenserfahrung der älteren Generation zu schätzen. Denn wer eine Jugend wie die Spätaussiedlerin aus Zabrze in Oberschlesien erlebt hat, dem erwachen böse Erinnerungen beim Blick in die Ukraine.

1966 durfte Hildegard Friedrich Polen endlich verlassen, nachdem sie vier Jahre lang auf diese Ausreise gewartet hatte. Da ihre Mutter bereits in Neuburg lebte, kam sie 1967, nach insgesamt fast einem Jahr in deutschen Auffanglagern, unter anderem in Friedland, nach Neuburg. Ihre Ausbildung als Laborantin wurde nicht anerkannt, sie fand aber Beschäftigung in der Qualitätskontrolle von AEG Telefunken in Ingolstadt. Dort arbeitete sie bis zu ihrer Rente.

Mit ihrer guten Freundin Erika Sahr verbringt Hildegard Friedrich viel Zeit

In ein tiefes Loch stürzte die heute 90-Jährige, als vor zwei Jahren ihr Ehemann Joachim starb. Er war, wie sie selbst, Spätaussiedler aus ihrer früheren Heimat. Zu dieser wurde Neuburg für sie. Die Nachbarschaft hält zusammen, und ihre gute Freundin Erika Sahr kümmert sich um die Seniorin. Gemeinsames Einkaufen, Spaziergänge, einfach Zeit zusammen verbringen. Das sei wichtig, so die beiden einhellig. Mit diesem Rückhalt kann Hildegard Friedrich noch ihren Haushalt selbstständig führen. Früher hat sie gerne und viel gelesen, was die Augen leider nicht mehr so recht zulassen. Aber die tägliche Zeitung darf trotzdem nicht fehlen. Außerdem liebt sie es, Kreuzworträtsel zu lösen.

Gefeiert wird in kleinem Kreis. Freunde und Nachbarn schauen vorbei und Erika Sahr kümmert sich um die Organisation der Geburtstagsfeier. So kann Hildegard Friedrich den Tag so richtig genießen. Und hätte sie einen Wunsch frei, dann ginge der in Richtung Hausverwaltung. Der Treppenlift am Eingang ist schon seit geraumer Zeit defekt. Und selbst wenn er funktioniert, stellt die Treppe ein Hindernis dar, da die Seniorin ihren Rollator nicht mit transportieren kann. Und auch der Aufzug im Gebäude sei in die Jahre gekommen. Ohne diese Hürden könnte die Jubilarin viel öfter einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen, dem Spazierengehen, nachgehen. Bei gutem Wetter ist sie noch alleine vom Schwalbanger zum Franziskaner-Friedhof unterwegs.