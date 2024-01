Ein Verletzter bei Schlägerei in einer Neuburger Bar

In einer Neuburger Bar ist es am Samstagfrüh zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurde ein 52-Jähriger leicht verletzt.

Am Samstagfrüh gegen 3.50 Uhr hat ein 36-Jähriger aus Baden-Württemberg in einer Bar in Neuburg einem 52-Jährigen aus Königsmoos auf den Kopf geschlagen. Das teilt die Polizei mit. Anschließend schlug er ihm nochmal ins Gesicht und ging dann aus der Bar. Eine Streife der Polizei konnte ihn später allerdings aufgreifen.

Der Mann aus Königsmoos wurde durch die Schläge leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei waren die beiden Beteiligten alkoholisiert. Bei der Auseinandersetzung wurde der Königsmooser leicht verletzt, er benötigte allerdings keine ärztliche Versorgung. Warum es zur Schlägerei gekommen ist, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann aus Baden-Württemberger wegen Körperverletzung. (AZ)