Elektroautos und kurz getakteter ÖPNV: Gelingt so die Mobilitätswende?

Einen Blick unter die Motorhaube des Elektro-Linienbusses der Firma Spangler gab es bei den Autotagen in Neuburg. Privat aber ist die Begeisterung für Elektroautos eher abgeflaut. Was also taugt für die Zukunft?

Plus Am THI-Campus in Neuburg wird über Zukunft debattiert. Beim Auftakt der Gesprächsreihe zur Nachhaltigkeit ging es um den Verkehr. Unternehmen setzen auf Stromer. Aber das reicht nicht.

Von Manfred Dittenhofer

Wie komme ich so umweltschonend wie möglich von A nach B? Wird mein nächstes Auto ein Verbrenner oder ein E-Auto? Nicht nur Privatpersonen, sondern auch viele Forscher beschäftigen sich mit der Frage, wie Menschen in Zukunft mobil bleiben. Bei der Auftaktveranstaltung der Nachhaltigkeitsgespräche am Neuburger THI-Campus drehte sich unter der provokanten Überschrift „Mit Tempo 30 in die Zukunft“ alles um die Mobilität von morgen.

THI-Professor Holzhammer: "E-Fahrzeuge sind weit effizienter als Verbrenner"

Um das Thema umfassend zu beleuchten hatten Professor Uwe Holzhammer, der das Forschungs- und Transferzentrum Nachhaltigkeit am Campus leitet und die Gesprächsreihe koordiniert, und Professorin Stefanie Schmidtner, Forschungsprofessorin im Bereich nachhaltige Stadtentwicklung und künstliche Intelligenz, Vertreter des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Autobranche eingeladen. Und obwohl die technische Entwicklung bei den Elektrofahrzeugen rasant voranschreitet, wurde eines klar. Der reine Umstieg vom Benziner oder Diesel auf Stromantrieb wird den Weg aus der Klimakrise, in der wir uns befinden, nicht alleine ebnen.

