Neuburg

vor 52 Min.

Fleißige Bienen: Auch ohne Weihnachtsstand viel verkauft

Plus Mit der ausgefallenen Schlossweihnacht gab es auch keinen Verkaufsstand für das Angebot der „Fleißigen Bienen“. Umso mehr überrascht die hohe Spende für die Kartei der Not.

Von Manfred Rinke

Während sich die einen noch große Sorgen machten, wie sie denn ohne Stand bei der abgesagten Schlossweihnacht ihre liebevoll in der Vhs-Küche gebackenen Plätzchen, ihre selbst gestrickten Socken oder das selbst gemachte Griebenschmalz an die Frau und den Mann bringen sollten, waren andere schon dabei, alternative Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen. Das hat funktioniert – und wie. Denn der von den „Fleißigen Bienen“ für das Leserhilfswerk unserer Zeitung erzielte Erlös an Weihnachten war nur selten so hoch wie heuer.

