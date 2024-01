Fleißige Bienen: Plätzchen, Steaksaucen und eine Schnapszahl-Spende

Seit 18 Jahren backen und werkeln die Fleißigen Bienen zugunsten der Kartei der Not. Jetzt haben sie wieder eine stolze Summe übergeben.

Gute Stimmung herrscht beim Stammtisch der Fleißigen Bienen. Kein Wunder, denn die Damen haben arbeitsame, aber auch sehr erfolgreiche Wochen hinter sich. Sie haben gebacken, gebastelt, eingekocht und angerührt. Ihre selbstgemachten Köstlichkeiten haben sie auf der Schlossweihnacht in Neuburg verkauft. Jetzt haben sie die stattliche Summe von 5555 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, übergeben.

Das Fazit nach zwei Wochenenden: "Es lief wirklich richtig gut", sagte Angela Meilinger, die bei den Fleißigen Bienen das Amt der Organisatorin innehat. Kein Wunder, so gab es an der Verkaufshütte der ehrenamtlichen Spendensammlerinnen nicht nur die mittlerweile schon legendären, selbst gebackenen Plätzchen. Gestrickte Socken, gehäkelte Kuscheltiere, selbst gerührte Steaksaucen, selbst gemachte Marmelade, filigrane Bastelarbeiten und dekorativer Perlenschmuck für den Christbaum - die Talente der mittlerweile 26 Damen sind vielseitig und so ist es das Angebot auch.

Die Fleißigen Bienen haben 124 Kilogramm Plätzchen auf der Neuburger Schlossweihnacht für den guten Zweck verkauft. Foto: Barbara Wild

Am Ende des Marktes und nach all den Abzügen der Kosten blieb ein gehöriger Batzen Geld übrig. Oben drauf kam noch der Erlös der Torten, die die Bienen für die Bewohner des Pflegeheimes St. Augustin in Neuburg backen. Einmal im Monat werden dort die Geburtstagskinder an einer Kaffeetafel versammelt und es gibt klassische Torte, so wie die eigene Oma sie gebacken hätte.

Kartei der Not: Bienen backen und spenden den Verkaufserlös

Am Ende sind es stattliche 5555 Euro, die die Fleißigen Bienen übergeben. Damit schwillt der Gesamtbetrag, der seit Jahren gespendet wird, auf stattliche 116.331,51 Euro an. Dieser Erlös ist umso bemerkenswerter, weil er aus dem Verkauf von niedrigpreisigen, selbst hergestellten Produkten erzielt wurde. Ein „großes Dankeschön“ geht daher erneut an die Sponsoren, die Bäckerei Schlegl, Edeka Pasahan, die Kastlmühle in Oberhausen, die Metzgerei Westenthanner und Oppenheimers Hühnerhof in Weichering sowie an die Volkshochschule für die kostenlose Bereitstellung der Küche, in der stets in den Herbstferien kiloweise Teig zu Weihnachtsplätzchen verarbeitet wird. Dankbar sind die „Fleißigen Bienen“ auch dem Verkehrsverein, der sie bei seiner Weihnacht im Schlosshof aufgenommen hat.

Übrigens war es erstmals 2006, als Christine Schauwecker und Brigitte Bößhenz mit einem rund 15-köpfigen Team erstmals für das Leserhilfswerk unserer Zeitung im Einsatz war – und zwar mit ihrem Café bei der Hutschau. 2023 waren die Fleißigen Bienen nach der Rückkehr der Großveranstaltung wieder dort im Einsatz - und werden es hoffentlich auch 2024 wieder sein.

Nächster Einsatz aber wird die Messe "gesund und aktiv" in der Parkhalle in Neuburg sein. Dort gibt es aber keine Plätzchen, sondern thematisch passend gesunde Snacks. "Es macht uns einfach Spaß zu kochen und zu werkeln", sagt Angela Meilinger und spricht dafür für das bestens gelaunten Bienen-Team. Was sie antreibt, sind die guten Taten für die Kartei der Not, aber aus den Frauen ist auch längst eine eingeschworene Gemeinschaft geworden und so manche persönliche Freundschaft entstanden.