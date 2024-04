Gespräche nach Eskalation: Ist der Streit bei der Neuburger SPD beigelegt?

Plus Nach internen Konflikten bei der Neuburger SPD haben sich die Jusos aufgelöst. Jetzt trafen sich alle Beteiligten zu Gesprächen. An den Entscheidungen ändert das aber nichts.

Die Verantwortlichen der SPD versuchen die Wogen der jüngsten Eskalation im Neuburger Ortsverein zu glätten. Wie berichtet, hatten sich vor wenigen Wochen die Jusos aufgelöst und massive Vorwürfe in die Öffentlichkeit getragen. Die Mitglieder der sozialdemokratischen Jugendorganisation sprachen von "fortwährenden Konflikten und Missständen innerhalb des SPD-Ortsvorstandes". Der Juso-Vorsitzende Nico Pudritz verkündete außerdem seinen Rücktritt als stellvertretender Vorsitzender der SPD Neuburg. Jetzt trafen sich alle Beteiligten zu klärenden Gesprächen - ist der Streit damit beigelegt?

Die internen Konflikte hatten sich derart zugespitzt, dass sich der SPD-Kreisvorsitzende Werner Widuckel zur Vermittlung einschaltete. Schließlich haben die Jusos keinen Hehl daraus gemacht, dass sich ihre Kritik ganz konkret gegen zwei Personen richtet: Stadtrat und Fraktionsvorsitzender Ralph Bartoschek sowie Ortsvorsitzender Waheed Niaz. Die Jungsozialisten hätten sich nicht ernst genommen und alleine gelassen gefühlt, auch von persönlichen Verunglimpfungen war die Rede.