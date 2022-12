Neuburg

12:00 Uhr

Ideen für den Englischen Garten in Neuburg: Ein Flussbad an der Donau?

Neuburg hatte in der Vergangenheit bereits ein Flussbad an der Donau. Auf dem Bild (nach 1920) ist die Flussbadeanstalt im nördlichen Teil des Englischen Gartens zu sehen.

Plus Ein Landschaftsarchitekt hat sich intensiv mit dem Englischen Garten in Neuburg beschäftigt und diverse Ideen entwickelt. Die Brückenpläne sieht er kritisch.

Ein Flussbad an der Donau? Das wäre in Neuburg nichts Neues, zumindest mit Blick auf die Historie. Ende des 19. Jahrhunderts bot die Stadt ein Militärbad, Anfang des 20. Jahrhunderts lud ein Flussbad hinter dem heutigen Campingplatz zum gemeinsamen Planschen in der Donau ein, berichtet Stadtheimatpfleger Jörg Hauk. Doch solche Bademöglichkeiten bietet Neuburg schon lange nicht mehr. Wäre ein solches Flussbad auch und gerade in der heutigen Zeit wieder attraktiv? Diese Idee äußert Landschaftsarchitekt und Gartenhistoriker Michael Schwahn aus Puchheim bei München. Er hat sich ein Jahr lang intensiv mit dem Englischen Garten in Neuburg befasst, um ein sogenanntes Parkpflegewerk zu verfassen, mitsamt Erhaltungs- und Restaurierungskonzepten. An diesem Dienstag stellt Schwahn sein Werk im Stadtrat vor. Darin enthalten sind einige interessante Anregungen - nicht nur die zu einem Flussbad.

