Immer mehr Väter im Raum Neuburg nehmen Elternzeit

Plus Immer mehr Männer bringen sich verstärkt in die Kindererziehung ein und nehmen Elternzeit, auch im Raum Neuburg. Davon können alle in der Familie profitieren.

Von Andreas Zidar

Seine ersten beiden Kinder wurden in den USA geboren. Bei ihnen fehlten Gerhard Schoder also die Möglichkeiten des deutschen Sozialstaats. Beim dritten und vierten Kind war das anders. Für sie konnte der Neuburger jeweils Elternzeit nehmen – eine Erfahrung, die er im Nachhinein nicht missen möchte. "Das war eine ganz wertvolle Zeit", sagt Schoder. So wie er wollen immer mehr Männer verstärkt für ihre Kinder da sein, auch im Raum Neuburg.

Jeweils zwei Monate Elternzeit nahm sich Schoder 2014 und 2017 – und das, obwohl der heute 43-Jährige damals in einer Führungsposition arbeitete. Doch er konnte es sich erlauben, zwischenzeitlich seine Arbeit im Büro ruhen zu lassen. "Meine Teams waren so aufgestellt, dass sie selbst Entscheidungen treffen konnten, und die Kolleginnen und Kollegen haben mich zu 100 Prozent unterstützt", erzählt Schoder, der für die Grünen im Neuburger Stadtrat sitzt. So konnte er sich zwischenzeitlich voll und ganz auf seine Familie konzentrieren. Seine Elternzeit teilte er sich bei beiden Kindern auf. Einen Monat nahm er direkt in den intensiven Wochen nach der Geburt. So lernte Schoder nicht nur das neue Familienmitglied ganz genau kennen, sondern hielt auch seiner Frau den Rücken frei und kümmerte sich um die älteren Geschwister.

