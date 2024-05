Neuburg/Ingolstadt

vor 43 Min.

Ukrainer kämpft mit deutschen Behörden um das Sorgerecht für seinen Sohn

Plus Mutter und Sohn fliehen vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland. Doch dann stirbt die Mutter unerwartet. Seitdem kämpft Vater Oleg Podhainyi um das Sorgerecht für seinen leiblichen Sohn.

Von Barbara Wild

Oleg Podhainyi versteht die Welt nicht mehr. Eigentlich will der Ukrainer nur seinen Sohn Marian mit zurück in die Heimat nehmen. Jetzt, wo seine Frau so unerwartet gestorben ist. Jetzt, wo ihm klar ist, dass der Krieg nicht so schnell enden wird. Doch Oleg Podhainyi hat nicht damit gerechnet, dass deutsche Behörden ihm seinen Sohn vorenthalten, dass er mit Jugendamt und Amtsgericht einen Papierkrieg führen muss. Er kämpft jetzt um das Sorgerecht für seinen Sohn. Doch der 62-Jährige hat Angst, dass er verliert.

Vor über zwei Jahren lebt die Familie in der Nähe Kiews ein gutes Leben. Oleg Podhainyi ist studierter Sportlehrer, managt einen großen Sport-Park. Sein Sohn Marian ist sechs Jahre alt, geht in die Vorschule, als Russland das Land überfällt. Seine Frau Olga Kozlova und Marian fliehen nach Deutschland. Podhainyi sagt "meine Frau", auch wenn er und Olga nie geheiratet haben. Sie haben keinen gemeinsamen Namen, aber, anders als in Deutschland bei nicht verheiratete Paaren, haben beide seit Geburt Marians automatisch das gemeinsame Sorgerecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen