Neuburg

18:30 Uhr

Kinderimpfungen starten am Donnerstag im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

In mehreren Bundesländern, wie hier in Schleswig-Holstein, sind die Corona-Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bereits gestartet. Nun legen auch die Kommunen in Bayern los. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fällt der Startschuss am Donnerstag.

Plus Am Mittwoch wird die Lieferung des Impfstoffs für fünf- bis elfjährige Kinder im Kreis Neuburg-Schrobenhausen erwartet. Was Eltern jetzt wissen müssen und wie es mit einem Termin klappt.

Von Katrin Kretzmann

Von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sowie der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt es grünes Licht – bei Letzterer zumindest für diejenigen mit Vorerkrankung – die Bestellung ist raus und die Kommunen sind startklar. Fehlt nur noch eines: der Impfstoff. Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wird die Lieferung an diesem Mittwoch erwartet und am Donnerstag kann es dann mit den Impfungen von fünf- bis elfjährigen Kindern gegen das Coronavirus losgehen. Was Eltern nun wissen müssen, wie die Terminvereinbarung läuft und welche Aktionen im Landkreis noch geplant sind.

