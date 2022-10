Neuburg

Kurz vor Allerheiligen: Vandalen wüten auf Neuburger Friedhof

Vandalen haben in der Nacht auf Donnerstag auf dem Neuburger Friedhof an der Franziskanerstraße gewütet.

Kurz vor Allerheiligen verunstalten Vandalen wohl mehr als 100 Gräber auf einem Neuburger Friedhof. Das Entsetzen vor Ort ist groß. Die Polizei sichert auf den Gräbern Spuren.

Holger Rinberger läuft durch die vernebelten Reihen, vorbei an Dutzenden Gräbern, hinter jedem ein Schicksal. Im Sekundentakt deutet er mit dem Zeigefinger auf Ruhestätten rechts und links von ihm. „Kaputt. Kaputt. Auch kaputt.“ So etwas habe er noch nicht erlebt, sagt der Chef der städtischen Friedhöfe in Neuburg – und Rinberger kennt das Geschäft seit 25 Jahren. Unbekannte haben sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang zum Friedhof an der Franziskanerstraße verschafft und dort massiven Schaden verursacht. Der Zeitpunkt ist denkbar heikel. Kurz vor Allerheiligen hatten viele Angehörige die Gräber hergerichtet. Das Entsetzen vor Ort ist groß.

