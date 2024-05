18-Jähriger überschlägt sich mit Auto: 20.000 Euro Schaden

Zwischen Marxheim und Bertoldsheim kommt ein junger Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er überschlägt sich. Das Rote Kreuz muss ihn versorgen.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagabend ein 18-Jähriger zwischen Marxheim und Bertoldheim von der Straße abgekommen und hat sich mit dem Auto überschlagen. Der junge Mann aus dem Landkreis Donau-Ries zwar gegen 23 Uhr auf der kurvigen Straße unterwegs, als er aus unbekannter Ursache in den Straßengraben rutschte und sich mit seinem Fahrzeug in der angrenzenden Wiese überschlug.

Fahranfänger überschlägt sich mit Auto bei Bertolsheim: 20.000 Euro Schaden

Wie die Polizei Neuburg mitteilt, kam das Auto nach etwa 200 Meter zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, allerdings wurde leicht verletzt und durch das Bayerische Rote Kreuz versorgt. Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

An der Unfallstelle war die FFW Bertoldsheim zur Verkehrsregelung im Einsatz. (AZ)

