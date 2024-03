Mittelfinger und gewagte Überholmanöver: Polizei sucht nach Autofahrer

Ein Unbekannter hat in Neuburg zunächst einer Autofahrerin den Mittelfinger gezeigt, anschließend verursachte er noch einige gefährliche Überholmanöver.

Am Freitagnachmittag gegen 15.35 Uhr war eine 24-jährige Frau aus Eichstätt mit ihrem Auto auf der Grünauer Straße in Neuburg stadtauswärts unterwegs. Ein unbekannter Fahrer eines 1er BMW fuhr dabei von hinten sehr dicht auf das Auto der Frau auf und bedrängte sie. Im weiteren Verlauf überholte er die 24-Jährige und zeigte ihr laut Polizei den Mittelfinger.

Rund um Neuburg kam es zu gefährlichen Überholmanövern

Der Unbekannte fuhr weiter über die Staatsstraße 2043 in Richtung Zeller Kreuzung und anschließend über die B16 in Richtung Neuburg. Dabei soll es nach Polizeiangaben zu weiteren gefährlichen Überholvorgängen gekommen sein. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 zu melden.