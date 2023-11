Vor der Polizei in die Donau geflüchtet: Wer zahlt die Rettung?

Ein Münchner flüchtet nach dem Schloßfest 2019 in Neuburg nachts vor der Polizeikontrolle in die Donau. Für die Rettung soll er zahlen. Dagegen klagt er jetzt.

Das Schloßfest 2019 könnte für einen Mann aus München über vier Jahre später noch eine teure Angelegenheit werden. Der damals 25-Jährige war nach den Festivitäten in der Altstadt gegen 1.20 Uhr auf seiner Flucht vor der Polizei in die Donau gesprungen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte nach dem Mann, der in den dunklen Fluten verschwand. Dafür soll er jetzt zahlen. Doch dagegen klagt er.

Der Fall wird am Dienstagvormittag in München vor dem Verwaltungsgericht aufgearbeitet. Denn der Münchener hat gegen die Rechnung für den Rettungseinsatz Widerspruch eingelegt. Der wurde bereits abgewiesen. Nun klagt er gegen die Stadt Neuburg und hofft, dass die Rettungsaktion nicht auf seine Rechnung geht.

Ein Hubschrauber suchte in der Nacht nach dem Mann in der Donau

Am 28. Juni 2019 besuchte der Mann mit Freunden das Schloßfest in Neuburg. Als der nachts am Donaukai von Polizeibeamten kontrolliert werden sollte, macht er sich davon. Er rannte weg und spang kurzerhand in die Donau. Die Beamten, die den Mann nicht mehr sehen konnten und auch nicht um dessen körperlichen Zustand wussten, verständigten die Feuerwehr Neuburg. Gemeinsam mit der Wasserwacht startete eine umfangreiche Suchaktion auf dem Fluss. Zudem kreiste ein Hubschrauber über der Donau. Doch von dem Flüchtigen fehlte jede Spur. Erst wenige Stunden später wurde der Mann unbeschadet in seiner Unterkunft in Neuburg aufgespürt.

Der Münchner sieht den Einsatz der Rettungskräfte als Folge der Fahndung nach ihm - also verursacht durch die Polizei. Deshalb ist er der Meinung, dass die Strafverfolgungsbehörde die Kosten dafür übernehmen muss. Die Stadtverwaltung Neuburg sieht das anders. Sie ist überzeugt, dass es sich um einen klassischen Rettungseinsatz gehandelt habe. Da der Schloßfestbesucher diesen mutwillig ausgelöst hatte, müsse er auch dafür aufkommen.