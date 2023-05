Neuburg/München

Zweite Donaubrücke: Landtag lehnt Petition der Brückengegner ab

Der Wunsch nach einer zweiten Donauquerung neben der Elisenbrücke (im Bild) in Neuburg ist bereits Jahrzehnte alt.

Plus Das Bündnis "Auwald statt Asphalt" hat dem Landtag eine Petition übergeben, um eine zweite Donaubrücke in Neuburg zu verhindern. Doch die Aktivisten erhielten eine Absage.

4333 Stimmen hat das Aktionsbündnis "Auwald statt Asphalt" gegen die zweite Donaubrücke in Neuburg gesammelt und als Petition im Landtag übergeben. Kürzlich waren die Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner ( CSU) und Ursula Sowa (Grüne), Mitglieder im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr, zu einem Vor-Ort-Termin in Neuburg, um sich ein Bild von der Situation im Auwald, wo die geplante Brücke verlaufen würde, zu machen. In der Zwischenzeit hat der Ausschuss die Petition behandelt - mit negativem Ausgang für die Brückengegner.

Auf beiden Seiten gebe es gute Argumente, sagt der Abgeordnete Jürgen Baumgärtner im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach seinen Angaben kam der Landtagsausschuss mehrheitlich zum Ergebnis, die Petition abzulehnen. Der Grund: Aktuell läuft bei der Regierung von Oberbayern ein Planfeststellungsverfahren. Als Landtag könne man so eine Maßnahme nicht einfach aufheben, betont Baumgärtner.

